أعلنت نوبكو الشركة الرائدة في تقديم منتجات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تنص على قيام الشركة بتوفير منتجات الرعاية الصحية وخدمات الدعم اللوجستي من الأدوية والاحتياجات الطبية للمرضى والمستفيدين من منسوبي مستشفى الملك فهد الجامعي التابع للجامعة.

وأوضحت نوبكو أن الاتفاقية تأتي ضمن شراكات القطاع الصحي الحكومي وجهود المنظومة الصحية بالمملكة العربية السعودية لتوفير أفضل منتجات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين من المواطنين والمقيمين حيث توفر نوبكو لمستشفى الملك فهد الجامعي بالدمام خدمات الاستلام من الموردين والتخزين بمستودعات الشركة وخدمات النقل والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وخدمة إدارة المخزون الطبي وإدارة المستودعات الطبية وأنظمة الدعم اللوجستي الإلكترونية، وأنظمة الربط الإلكتروني، والتي يتم تقديمها وفق تقنيات متطورة وبأعلى مواصفات الجودة المعتمدة لضمان سرعة وسلامة الإمداد، وتقديم خدمات رعاية صحية متطورة تواكب تطلعات الدولة لتحقيق سلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش على أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ترحب بالاتفاقية كونها تخدم طيفا واسعا من المجتمع وتنسجم مع جهود الدولة -رعاها الله- لتعزيز الأمن الصحي وسلامة المواطنين والمقيمين. حيث يتطلع مستشفى الملك فهد الجامعي لتحقيق أقصى استفادة من الخدمات المتميزة التي تقدمها نوبكو كشركة وطنية توفر منتجات الرعاية الصحية وفق أفضل التقنيات والمعايير العالمية.

وتعمل نوبكو وفق منظومة صحية متكاملة ومنسجمة تهدف لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتوفير خدمات رعاية صحية مثالية. كما تهتم مع الجهات ذات العلاقة بتوحيد قنوات الشراء الدوائي، وفتح آفاق شرائية تساعد بتنظيم قطاع الشراء الدوائي واستخدام تقنيات حديثة تزيد الجودة وتعزز الشفافية وتدعم الوفرة وتقلل الهدر وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام ورفع مستوى تنفيذ الأعمال اللوجستية.