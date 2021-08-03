دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، زيادة حصة منطقة الباحة من مياه التحلية لتبلغ 80 ألف متر مكعب، ورفع الطاقة الإنتاجية، من المصادر المحلية، وتعزيز ساعات الضخ في شبكات التوزيع.وأكد نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر لشؤون المشاريع المهندس شارخ بن إبراهيم الشارخ إنجاز نظام نقل المياه المحلاة من منظومة الخزن الاستراتيجي بالساحل الغربي البالغ عددها (17) خزاناً إلى منطقة الباحة، موضحاً أنه تم رفع حصة منطقة الباحة من المياه المحلاة إلى (80) ألف متر مكعب يومياً، إضافة لما يتم إنتاجه من محطات تنقية المياه على السدود والآبار الجوفية لتصل كمية التوزيع اليومية في منطقة الباحة ولأول مرة إلى (160) الف متر مكعب في اليوم تمد (399) حياً وقرية في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق، ويستفيد منها (278) ألف مواطن، مشيراً إلى أن نظام النقل مصمم بسعة (156) ألف متر مكعب يومياً، وبأطوال تجاوزت (156) كيلومترا مروراً بتضاريس وعرة، لافتاً إلى أنه تم شق نفق خدمات هو الأكبر من نوعه بطول (12.5) كيلو متر وبقطر تجاوز (8) أمتار، وبسرعة قياسية بلغت (60) مترا في اليوم. وعدّ التدشين امتداداً للدعم السخي من قيادتنا لقطاع المياه بمنطقة الباحة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الرضى عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسائحين وفق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، مثمناً دعم ورعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.