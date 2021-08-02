أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية دور مشايخ القبائل التوعوي والتنموي في تعزيز ورفد السياحة، عبر تحفيز المواطنين على الاستثمار ودعمهم وتذكيرهم بتمثّل أخلاقيات أهالي المنطقة الكريمة في تعاملهم مع المصطافين والزائرين والسياح، وثمن خلال استقباله مشايخ المنطقة، الدور الأمني والتنموي المناط بهم من خلال مساهمتهم بمساندة الجهات الحكومية وتيسير تنفيذ المشروعات الخدمية.وناقش خلال اللقاء الاحتياج للمشاريع التنموية بالمراكز والقرى التي تهدف لخدمة المواطن بالمقام الأول.كما استقبل أمير منطقة الباحة أمس مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وعددا من منسوبي و منسوبات إدارة التعليم الفائزين بجوائز عربية وخليجية.وكرم الطالبة همسة بنت محمد الغامدي لفوزها بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي في دورتها الثالثة عشرة لعام 1442 وتحقيقها المركز الأول على مستوى المملكة، والتربوية مريم علي الغامدي لنيلها شهادة شكر وتقدير من مكتب التربية العربي لدول الخليج، وكرم التربوية ندى حمدان الغامدي لفوزها بجائزة (جسر للريادة في الرياضيات) على مستوى المملكة للعام الدراسي 1441-1442.