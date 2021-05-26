قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، إن المجتمع الإيراني على وشك الانفجار، وإن البلاد تتجه نحو طريق الانهيار.

وأضاف نجاد في بيان نشره اليوم (الأربعاء) تعليقاً على قرار استبعاده من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه «لا يريد المشاركة في طريق الانهيار». محذراً من «خطر زيادة الجوع» في إيران، مضيفاً: «أشعر بهذا الخطر أكثر فأكثر كل يوم».

من جهته عبر الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني عن استيائه مما وصفه بالاستبعاد الجماعي لعدد من المرشحين، داعيا في رسالة إلى القائد المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى التدخل لتوفير «منافسة أكبر» وإلا ستتحول الانتخابات الإيرانية إلى «جثة هامدة».