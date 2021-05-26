استحدثت وزارة التعليم 7 إجازات «نهاية أسبوع مطولة» متصلة مع الإجازة الأسبوعية في التقويم الدراسي الجديد لعام 1443. وبلغت الإجازات أثناء العام الدراسي وفق التقويم الجديد 12 إجازة بواقع 69 يوماً من غير إجازة نهاية العام الدراسي.

ونشرت الوزارة التقويم الدراسي الجديد الذي سيبدأ يوم الأحد الموافق 1443/1/21 وينتهي يوم الخميس الموافق 1443/12/1، وستكون الإجازات كالتالي:

الفصل الدراسي الأول للطلاب يبدأ يوم الأحد 1443/1/21 الموافق 2021/8/29 وستكون إجازاته كالتالي:

- إجازة اليوم الوطني: الأربعاء والخميس 15-16 / 2 /1443هـ الموافق 22-23 / 9 /2021

- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد والاثنين 11-12 / 3 / 1443هـ الموافق 17-18 / 10 / 2021

- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الخميس 1443/3/29هـ الموافق 2021/11/4

- بداية إجازة الفصل الدراسي الأول: نهاية يوم الخميس 1443/4/20 الموافق 2021/11/25





الفصل الدراسي الثاني للطلاب يبدأ يوم الأحد 1443/5/1 الموافق 5/ 2021/12 وستكون إجازته كالتالي:

- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد 1443/5/15 الموافق 2021/12/19

-إجازة منتصف العام الدراسي الثاني: نهاية دوام يوم الخميس 1443/6/3 الموافق 2022/1/6

- بداية الدراسة بعد إجازة منتصف العام الدراسي الثاني: الأحد 1443/6/13 الموافق 2022/1/16

- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 1-2 / 7 / 1443هـ الموافق 2-3 / 2/ 2022

- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 22-23/ 7 / 1443 الموافق 23-24 /2 /2022

- بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني: نهاية دوام يوم الخميس 1443/8/7 الموافق 2022/3/10





بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث الأحد 1443/8/17 الموافق 2022/3/20 وستكون إجازته كالتالي:

- بداية إجازة عيد الفطر: نهاية دوام يوم الإثنين 1443/9/24 الموافق 2022/4/25

- بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر: الأحد 1443/10/7 الموافق 2022/5/8

- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 24-25 / 10/ 1443 الموافق 25-26/ 5/ 2022

- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 16-17/ 11/ 1443 الموافق 15-16/ 6 / 2022

- بداية إجازة نهاية العام الدراسي: نهاية دوام يوم الخميس 1443/12/1 الموافق 2022/6/30