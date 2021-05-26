أوضح فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض أن إدارة الحماية الأسرية تقدم خدماتها لحالات العنف الأسري، عبر13 وحدة وفريقاً للحماية، موزعة على العاصمة الرياض والمحافظات التابعة.وطبقاً لمدير عام الموارد بالمنطقة الدكتور محمد الحربي فإن الوحدة تستقبل يومياً نحو 50 بلاغاً ويتعامل معها موظفو الوحدة البالغ عددهم 118 أخصائياً وأخصائية بحسب درجة خطورة الحالة التي تختلف مابين الحرجة ومنخفضة الخطورة، مبيناً أن بعض الحالات تستدعي التدخل السريع بالتعاون مع الجهات المختصة مثل حالات الإيذاء، والبعض الآخر منها لايحتاج إلا إلى خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري من قبل الكادر الاجتماعي أو النفسي بوحدات الحماية.