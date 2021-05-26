قبضت الجهات الأمنية في محافظة صبيا على شخص استقبل 292 كيلوغراماً من الحشيش المخدر بغرض الترويج.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، والقبض عليه، وعثر بحوزته على 292 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري، و103 طلقات حية. وأكد إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.