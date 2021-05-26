أرجع مدير مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف علي الزهراني تأخر الإمساك بذئب العقيق طيلة الأسبوعين الماضيين إلى تجمع المواطنين في الموقع، ما أعاق الفريق من إكمال مهمته وتهييج الذئب، واضطر الفريق إلى الاستعانة بالدوريات الأمنية واستخدام مصائد أكبر وبطرق مختلفة، وأكد لـ«عكاظ» متابعة العمل واستخدام طرق أخرى.وأضاف، حسب تقييم الفريق للوضع اتضح أن الذئب صغير السن نسبياً ولا يشكل خطورة بالغة على الأهالي، كما تم التعاون مع صاحب المزرعة بتحذير الجميع من الاقتراب من الموقع.يذكر أن «عكاظ» تابعت مستجدات ظهور الذئب منذ أن تم رصده، وجهود فريق المركز داخل المزرعة للإمساك به، وحتى تحرير الخبر ما زال الذئب طليقاً.