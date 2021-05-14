كشفت الممثلة المصرية الشابة زينب غريب تعرضها للتحرش من طبيب بيطري بمنطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة.وكتبت في منشور على صفحتها في «فيسبوك» (الخميس): «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل إن واحد يتحرش بيا.. يقال لي إما إسكتي وإما ده مريض والمسامح كريم.. وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست مثلها مثلي بالضبط». وتابعت: «أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أو اغتصب، أو تحرش تدافع عنه وتنسى إني في مقام ابنتها أيضا.. فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي أو أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه.. احنا ما اتخلقناش عشان نسكت وبس».ووفق صحف مصرية (الجمعة)، أكدت زينب أنها فوجئت بشخص يصورها من ظهرها في منطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة، فذهبت إلى أقرب نقطة شرطة وقدمت بلاغا ضد المتحرش، الذي اكتشفت أنه طبيب بيطري ومتزوج، مؤكدة أن كل أفراد الشرطة والنيابة تعاملوا معها بكل احترام وحرصوا على إنهاء كل الإجراءات بشكل سريع. وذكرت زينب أن أسرة المتحرش بها تواصلت معها من أجل التنازل عن المحضر، ولكنها طلبت منهم ضمانة بألا يكرر هذا الفعل مع أي فتاة أخرى.