منذ العام 2019 لم يكف أربعيني إسباني عن الاتصال بالشرطة وخدمة الطوارئ، فقط لإهانتهم، ما دفع رجال الأمن للقبض عليه واتهامه بإزعاج السلطات.ووفق وسائل إعلام محلية (الأربعاء)، اعتقلت الشرطة رجلا يبلغ 49 عاماً من منطقة أوفيديو شمال غربي إسبانيا، بعد شكاوى من خدمة الطوارئ، التي تتلقى اتصالات من جميع أنحاء البلاد، وكشفت التحقيقات أنه يتصل منذ عامين «لغرض توبيخ العاملين وإهانتهم»، إذ لم يكن بحاجة لخدمة قسم الطوارئ. ووفق الإحصاءات، أجرى الرجل 3789 مكالمة إلى خط 091 و4957 مكالمة أخرى لخدمة الطوارئ 112 من بطاقته الهاتفية خلال هذه الفترة. فيما طلب منه العاملون في كل مرة عدم شغل الخطوط والاتصال، إلا أنه لم يستجب، فاضطروا لإحالته للمحاكمة.