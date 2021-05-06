كشف تقرير لبعثة التحقيق الأممية «يونيتاد» عن استخدام تنظيم داعش الإرهابي أسلحة بيولوجية ضد سجناء في العراق وسورية، ووفقاً لـ«قناة العربية» فإن التقرير أشار إلى إمكانية محاسبة التنظيم على الجرائم المرتكبة.وأكد التقرير الأممي أن جرائم التنظيم ضد اليزيديين ترقى لجرائم حرب وإبادة جماعية، مبيناً أن داعش استخدم الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين بين عامي 2014 و2016.وأفاد التقرير أنه تم التعرف على 875 من ضحايا داعش في 11 مقبرة جماعية، إضافة إلى التعرف على 4 مواقع إعدام بعد الهجوم على سجن «بادوش» في نينوى.وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وجه الإثنين الماضي القوات الأمنية بتنشيط الجهد الاستخباراتي والأمني وتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات تنظيم «داعش» وتجفيف منابعه وتدمير حواضنه وذلك خلال اجتماعٍ ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة ووزراء الداخلية والدفاع والمالية، إذ بحث المجتمعون سبل بسط الأمن والاستقرار في البلاد في ضوء الأحداث التي شهدها العراق أخيراً.وأعلن مسؤولون أمنيون عراقيون، مقتل 18 شخصاً، غالبيتهم من عناصر الأمن، في سلسلة هجمات شنها متطرفون ليل الجمعة في مناطق متفرفة من البلاد.