شارك رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته مجموعة البنك الدولي الأسبوع الماضي، بشأن إطلاق «الكتاب الأساسي في التقويم واسع النطاق للتحصيل الدراسي».

وفي بداية الاجتماع تم استعراض الكتاب الجديد الذي أطلقه البنك الدولي ويمثل استجابة للطلب العالمي من صانعي السياسات وأصحاب المصلحة في مجال التعليم من أجل دليل تمهيدي موجز وسهل القراءة حول هذا الموضوع، الذي من المفترض أن يكون محطة التزود الأولى للراغبين في فهم كيفية تصميم وتطوير وإدارة وتحليل نتائج التقويمات ذوات النطاق الواسع للتحصيل العلمي، وسيعمل أيضًا على توفير التحديث المناسب لهذا النوع من دراسات التقويم الرئيسة التي أجريت في العشر سنوات الماضية.

كما تم التطرق لدور التقويمات ذات النطاق الواسع بوصفها جزءًا من العمل العالمي في مجال التعليم المدعوم من قبل البنك الدولي، التي لا شك أنها تُعدُّ عنصرًا حاسمًا في تعزيز جودة نظام التعليم.

بعدها قدم عرض تقديمي للكتاب من قبل المؤلفين، شمل نبذة عن المؤلفين، وعن الدافع من وراء طرح الكتاب، وبيانا لمحتواه، وما الذي سيستنتجه القراء منه، إضافة إلى التحديات الناجمة عن «كوفيد-»19 ودور التقويمات ذات النطاق الواسع كجزء من الاستجابات التعليمية الدولية للوباء، كما تم توجيه الشكر للصندوق الائتماني READ والاتحاد الروسي لدعمهم تطوير الكتاب.

وقدم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، خلال مشاركته في الاجتماع، شكره وتقديره لمجموعة البنك الدولي على هذا الاجتماع وإطلاق الكتاب الجديد، كما استعرض تجربة المملكة في الاختبارات الوطنية والدولية، وأعلن عن مساهمة الهيئة بتبنيها لترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية؛ في دلالة على أهميته العلمية، وحتى تستفيد منه دول الشرق الأوسط.

شارك في الاجتماع مجموعة من المختصين وأصحاب الخبرة في مجال التعليم من عدد من دول العالم.