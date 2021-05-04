فيما دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الوزارات المختصة إلى التنسيق مع السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت لتقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الفيضانات التي تجتاح المنطقة ومعالجة المصابين وتوفير مقرات الإيواء لمن تهدمت منازلهم، كشفت مصادر موثوقة أن الحكومة اليمنية تدرس إعلان تريم مدينة منكوبة بعد مقتل 4 أشخاص غرقاً، وإصابة العشرات، وتدمير 10 منازل.وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات المنطقة العسكرية الأولى في سيئون بدأت عمليات إنقاذ الأسر المحاصرة وسط المزارع بعد أن غمرت منازلها مياه السيول، فيمارجح مسؤولون محليون وجود ضحايا تحت الأنقاض لم تستطع السلطات إجلاءهم حتى اللحظة.وتأتي أزمة السيول في الوقت الذي يواصل فايروس كورونا حصد أرواح المدنيين في عدد من المحافظات بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي والتي استغلها الحوثيون لتحقيق مكاسب مادية.وأفصحت مصادر طبية في صنعاء لـ«عكاظ» أن وزير الصحة في حكومة الانقلاب طه المتوكل طلب رفع أسعار الكشفيات ورسوم الأجهزة في المستشفيات الحكومية بما يعادل المستشفيات الخاصة، كما رفع سعر أسطوانة الأوكسجين إلى أكثر من ألف ريال سعودي بعد أن كانت لا تتجاوز 400 ريال. وحذرت من أن غالبية المرضى يموتون في منازلهم في ظل عدم وجود الإمكانات لديهم للعلاج في المستشفيات.