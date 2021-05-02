ضبطت أمانة عسير ممثلة في بلدية سلطان، بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه و الزراعة، مزرعة لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة وعشوائية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مزرعة دواجن ومسلخ غير نظامي وسط إحدى المزارع بحي المحالة بمدينة أبها، وتديره عمالة وافدة لا تحمل شهادات صحية، وتقوم بتربية وذبح وتسويق الدجاج اللاحم والحمام والبط مجهول المصدر في بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، إذ جرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، وتم مصادرة جميع أدوات السلخ في الموقع وإتلاف أكثر من 70 دجاجة مذبوحة كانت مجهزة للتوزيع، فيما أُغلق الموقع من قبل المختصين ببلدية سلطان تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق صاحب المزرعة من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحكم الاختصاص.

وأكد الحميدي بأن الأمانة مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية المعروضة، مشيراً إلى أهمية دور المواطن والمقيم في تعزيز ودعم مسيرة الأمانة في تقديم خدمات بلدية صحية، والإبلاغ عن أي نشاط يتنافى مع الاشتراطات البيئية والصحية من خلال رقم الطوارئ 940.