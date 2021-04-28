قطع مصدر خاص لـ«عكاظ» بعدم إصدار وزارة التعليم أي تعميم بخصوص تحويل النظام الدراسي إلى 3 فصول دراسية بدلا من فصلين، وأوضح المصدر أن كل ما تم تناقله في وسائل التواصل لم يصدر من الوزارة، وهو مجرد توقعات شخصية بناء على تصريحات سابقة لوزير التعليم.وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ذكر أنه من الممكن التحول لنظام الفصول دراسية الثلاثة بدلاً من الفصلين، وهناك دراسة الآن تقول إن هناك هدرا على مستوى العام الدراسي، وأن إيجاد 3 فصول يزيد من عدد الأيام الفعلية للتعلم، ويزيد من كفاءة منظومة التعليم الداخلية والخارجية، موضحا أنه ليس شرطا أن يتم تطبيق نظام الفصول الثلاثة في كل المدارس، بل يكون حسب الكثافة الطلابية في كل مدرسة. وبين آل الشيخ في القريب سيتم الجمع بين نظام المقررات والفصول الدراسية، بحيث يكون هناك فصل صيفي يمكن الطالب من مواد للتغيير من مسار لمسار حسب رغبته، كما أن هذا النظام يتماشى مع نظام العطل عندنا، ويمكن من إيجاد عطل أكثر، وفي الوقت نفسه المنظومة التعليمية تستطيع أن ترتاح في فصل الصيف، ويكون هناك ترتيب أفضل للجداول، وإعطاء إمكانية لإضافة مواد تعد الشاب والشابة إلى مسار مهني تطبيقي، أو مسار علمي أو مسار هندسي أو إداري أو شرعي.