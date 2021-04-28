أطلقت الهيئة الملكية لمدينة⁧‫ مكة المكرمة⁩ والمشاعر المقدسة⁩ مبادرة تشغيل العربات الكهربائية لتيسير نقل المعتمرين والمصلين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من محطات النزول المخصصة في منطقة جبل الكعبة ومنطقة أجياد حتى بداية ساحات ⁧‫المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك الحالي.ووفرت⁩ المبادرة 18 عربة تعمل بالطاقة الكهربائية صديقة للبيئة ومجهزة بوسائل السلامة اللازمة، وتتسع كل عربة لـ 14 راكبًا. وتأتي المبادرة من منطلق مهام ومسؤوليات الهيئة وواجباتها في الدعم والمساندة لتقديم الخدمات للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والتيسير عليهم.