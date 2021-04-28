جاءت تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإيضاح أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% بما لا يقل عن سنة ولا يتجاوز 5 سنوات، مطمئنة، وتدعم ازدهار الاقتصاد المحلي للسنوات القادمة؛ وفقا لما أكده اقتصاديان خلال حديثهما لـ«عكاظ».وأكد الاقتصادي عبدالحميد خوجة أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% بعد جائحة كورونا ساهم في بقاء الاقتصاد السعودي قويا خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته كبريات الشركات المتخصصة في التصنيف الائتماني.وبين خوجة أن تحديد موعد خفض الضريبة عن النسبة الحالية بما لا يقل عن سنة ولا يتجاوز 5 سنوات يدعم القطاع الخاص لتنمية أعماله خلال الفترة القادمة، بما يساهم في ارتفاع القوة الشرائية، ودعم الاقتصاد المحلي.وحول تأكيدات ولي العهد بعدم فرض ضريبة الدخل للفترة القادمة، بين خوجة أن هذا التأكيد يسهم في استقرار القطاع الخاص، ويطمئن المستثمرين خلال الفترة القادمة بتحسن الاقتصاد العام، وارتفاع أرباح القطاع الخاص نظرا لارتفاع القوة الشرائية.من جهته، أكد الاقتصادي محمد أبو الجدائل أن فرض ضريبة القيمة المضافة ساهم في إبقاء جزء كبير من الأموال محليا، وعدم صرفها في الخارج، كما أكدت تصريحات ولي العهد، موضحا أن تأكيدات ولي العهد بتخفيض نسبة الضريبة إلى ما بين 5 – 10% خلال فترة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد فور تخفيض تلك النسبة، ويسهم في ارتفاع القوة الشرائية بشكل أكبر الفترة القادمة وخاصة للمدى المتوسط والبعيد.