أكد أمير عسير الأمير تركي بن طلال ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، واستشعار الدور المناط بموظفي إمارة المنطقة، وتنفيذ التوجيهات بدقة، والعمل بإتقان بالتكامل مع كافة القطاعات الأخرى بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة.

وأشار خلال مائدة الإفطار الرمضاني التي أولمها مساء أمس (الأحد) لمنسوبي إمارة المنطقة، بحضور وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين وعدد من المحافظين، ومديري الإدارات، إلى عدد من الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل من يمثل دور مقام الإمارة، والممثلة في روح المبادرة، وتحمل المسؤولية، والعمل على قضاء حوائج الناس، اقتداءً بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتأكيداً لما سار عليه نهج قادة هذه البلاد منذ توحيدها على يد الملك المؤسس.

وحث أمير منطقة عسير في ختام كلمته، كافة الحضور على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بإتقان، والمبادرة بتسهيل كل مايتعلق بالمستفيدين، والتأكد من تحقيق سير العدالة وشمول التنمية في المنطقة، وتلقي احتياجات واستدعاءات المواطنين والمقيمين، والنظر في أمورهم، والعمل على تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم، وتطبيق سياسة الباب المفتوح، مؤكداً أن كل مخلص ومجتهد في عمله لن يجد سوى العز والمعزة في كل المواطن وذلك برصد إنجازاته ومبادراته وتذليل جميع التحديات التي تواجهه، وتتويجه على منصات التكريم.