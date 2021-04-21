أحالت شرطة محافظة جدة ملف التحقيق في حادثة مشاجرة جماعية بين عددٍ من الأشخاص إلى النيابة العامة، عقب اكتمال كافة التحقيقات، فيما تلاحق متهماً أخيراً شارك في ذات الشجار.وكانت مصادر كشفت حدوث الشجار بحي الفهد شرق جدة، وذلك عقب خلاف على أحقية الطريق في أحد الطرق الرئيسية بالحي بين مركبتين، كان في إحداها سبعيني شارك في الشجار وتم إيقافه، فيما لا يزال أحد المشاركين متوارياً عن الأنظار عقب انتشار مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين عددٍ من الأشخاص بمحافظة جدة، تمكنت الجهة المختصّة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهم، وهم 5 مواطنين جرى توقيفهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة.