استجابت مجموعة المرجان ممثلة بملاكها عبدالرحمن وسلطان أبناء خالد بن محفوظ (رحمه الله)، للحملة الوطنية للعمل الخيري «إحسان». وأعلنت مجموعة المرجان عن التبرع بمبلغ ٥ مليون ريال لمنصة إحسان، مؤكدة أن العمل الخيري في المملكة يُعد عنصراً أساسياً وثقافة اجتماعية نتيجة ثمرة اهتمام قيادتنا وحرصها المستمر على تفعيله وتعزيزه في جميع المجالات، وأن ما يميز هذه المنصَات هو هدفها النبيل لتعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع، إضافة إلى رفع الموثوقية والشفافية في القطاع الخيري التنموي، وتسهّل عملية المساهمات الخيرية بالتكامل مع أطراف العلاقة في كل وقت ومكان.

ونوهت بالتبرع السخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمنصة «إحسان» للعمل الخيري، الذي يعكس الحرص والعناية البالغة بالقطاع الخيري.

وأكد ممثل مجموعة المرجان أسامة الدرويش، أن منصة «إحسان» الوطنية للعمل الخيري تجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للمبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وهو امتداد لاهتمامهما بدعم مشروعات التحول الرقمي في مختلف المجالات، ويعزز من الثقة في الجمعيات الأهلية.