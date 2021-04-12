استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم (الإثنين)، نائب وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد.

وثمن نائب وزير التعليم اهتمام وحرص أمير المنطقة الشرقية بالعملية التعليمية بالمنطقة وكل ما من شأنه خدمة طلاب وطالبات المنطقة.

من جهة ثانية أشاد الأمير سعود بن نايف بما يقدمه أبناء الوطن من مبادرات مجتمعية وخدمات خيرية تصب في ما يخدم المواطن، ووصف بعض المبادرات التي يتبناها رجال أعمال أو عوائل تجارية بالرائدة والمميزة خصوصا من يبادرون في إنشاء مشاريع تنموية كبيرة تخدم شريحة مهمة من المجتمع وتساهم في تحسين حياتهم ومساندة أسرهم، ورفع معدلات جودة الحياة.

وشهد في مكتبه بإمارة المنطقة الشرقية اليوم (الإثنين)، توقيع اتفاقية تسليم معهد طلاب وطالبات التربية الخاصة (ذوي اضطراب طيف التوحد) لوزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء والمقدم من مجلس وصية الدكتور محمد بن حسن الجبر، رحمه الله، التي تكفلت بإنشاء وتجهيز المعهد على أرض مساحتها (25.000) متر مربع بمحافظة الأحساء، وبقيمة إجمالية بلغت (30 مليون ريال).

ويعد المعهد المخصص للطلاب والطالبات أكبر معهد على مستوى المملكة للتوحد ويشمل (96) فصلا، وتصل طاقته الاستيعابية إلى (900) طالب، ويشمل قاعة اجتماعات ومسابح وقاعات تأهيلية للطلاب والطالبات وقاعات لتدريب أولياء الأمور.

كما بارك أمير المنطقة الشرقية توقيع اتفاقية مماثلة بين وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بالأحساء ومثلها مدير تعليم المحافظة حمد العيسى، ومحمد الجبر ومثله في التوقيع عمر الجبر وتتضمن المذكرة التبرع بإنشاء وتجهيز معهد الطلاب وطالبات التربية الخاصة من (متلازمة داون) للطلاب فوق سن ثلاث سنوات على مساحة (17.000) متر مربع وبكلفة 30 مليون ريال.