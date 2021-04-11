أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) في محافظة عدن توزيع معدات ومستلزمات طبية لعدد من المحافظات اليمنية.وقال مدير مكتب المركز في عدن صالح الذيباني إن التوزيع يأتي لتعزيز قدرات المراكز الصحية في المحافظات المستهدفة، مؤكدا أن المشروع ما هو إلا امتداد للدعم المتواصل من المملكة ممثلة بالمركز للقطاع الصحي في اليمن.وثمن وكيل وزارة الصحة والسكان اليمنية الدكتور علي الوليدي دور مركز الملك سلمان للإغاثة في إمداده المراكز الصحية بالمستلزمات التشخيصية والعلاجية، ومرشات رذاذية، ومجاهر طفيلية ومبيدات للمرافق الصحية، ضمن مشروع مكافحة مرض الملاريا والأمراض المنقولة. ويعد مشروع مكافحة الملاريا والأمراض المنقولة بواسطة النواقل كالبعوض واحداً من بين مشاريع متعددة ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين خدمات القطاع الصحي باليمن. كما دشن المركز مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية لعدد 31 محافظة في ألبانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ورئيس المشيخة الإسلامية الألباني فضيلة الشيخ بويار سباهيو، وفريق المركز.ويتضمن المشروع توزيع 6332 سلة غذائية يستفيد منها 31675 فرداً من الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، بتكلفة إجمالية قدرها 500 ألف دولار أمريكي.