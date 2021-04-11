جدد سفير اليمن في المغرب عزالدين الأصبحي، ترحيب حكومة بلاده بكل مبادرات السلام وآخرها مبادرة المملكة العربية السعودية الأخيرة لاستعادة الوضع الطبيعي وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.وحذر في مؤتمر صحفي له أمس (السبت) بالرباط من مساعي مليشيا الحوثي ومن خلفها إيران لاستغلال موقع ومكانة اليمن لتكريس حالة الفوضى وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).واتهم الأصبحي إيران بالسعي لتصدير العنف والكراهية وتقسيم المجتمع عبر أذرعها المسلحة لزعزعة أمن واستقرار الدول، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على عدم تحويل البلاد بسبب الانقلاب الحوثي إلى مصدر للعنف في المنطقة.