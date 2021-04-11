أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة من خلال طائرة بدون طيار مفخخة.وأكدت الخارجية الإماراتية أن استمرار الهجمات يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وأدانت مملكة البحرين استهداف الحوثيين للمدنيين الآمنين والأعيان المدنية، وأكدت وقوفها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأدانت الأردن إطلاق المليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط، وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز موقف الأردن الدائم بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة. وشجب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الهجوم الحوثي. وأكد أن استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا عكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيات الحوثي، لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة. كما أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة جازان وطائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه خميس مشيط بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين، معتبراً ذلك «جرائم حرب»، مجدداً وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. وأكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار المملكة ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي ويمثلان عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل. وأعرب البرلمان عن إدانته واستنكاره لهجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط، وحذر من استمرار الانتهاكات التي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.