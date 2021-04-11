بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملكة إليزابيث الثانية، في وفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب.وقال ولي العهد: «تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب، وأعرب لكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لأمير ويلز الأمير تشارلز، في وفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب.وقال ولي العهد: «تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم الأمير فيليب، وأعرب لكم وللعائلة المالكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس بلاده.وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والرقي.