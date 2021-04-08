أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن إنشاء أي مشروع صحي في أي بقعة من المملكة إنجاز كبير، ونحمد الله على ما نشاهده من منشآت صحية الآن، ولو قارناها بعشر سنوات ماضية نجد الفارق كبيرا، وأعبر عن سعادتي بإنشاء مستشفى الولادة والأطفال في تبوك، الذي يعد من أفضل وأحدث المستشفيات المتخصصة في العالم.جاء ذلك لدى إطلاقه أمس، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المستشفى الذي يقع ضمن مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بتكلفة تجاوزات 471 مليون ريال، وبسعة 270 سريرا وعلى مساحة 113770 مترا مربعا.وهنأ أمير تبوك خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الصحة والعاملين بالشؤون الصحية بتبوك بافتتاح المستشفى، وأكد وزير الصحة أن المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في كافة المرافق الصحية بما يسهم في توفير رعاية طبية وفق أعلى المستويات للمواطنين والمقيمين.وبحث خلال ووزير الصحة خطط وتوجهات الوزارة، ومستجدات جائحة كورونا وتوفر اللقاحات في المنطقة.