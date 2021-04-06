التقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه في الإمارة، اليوم (الثلاثاء)، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل بن محمد خوجة، يُرافقه نائب الأمين العام للمدن الاقتصادية مازن بن زكي الصالح، والمدير العام للاتصال الحكومي بالهيئة بندر بن حمد السويل.

وفي بداية اللقاء هنأ أمير منطقة المدينة المنورة الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة، بمناسبة تعيينه، مُتمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.

كما اطلع أمير منطقة المدينة المنورة على آخر المستجدات في مدينة المعرفة والمُدن الاقتصادية بالمنطقة وسُبل تسريع وتيرة أعمال تطويرها، مُثمناً جهود الهيئة في هذا المجال، والأهمية الاقتصادية التي ستُشكلها لخدمة المدينة المنورة وقطاع الأعمال فيها.