استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس (الإثنين) محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، يرافقة أعضاء لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية للحد من انتشار فايروس كورونا بالمحافظة.وتسلّم تقريراً عن أعمال اللجنة، التي نفذت 2500 جولة على 1468 مبنى عبر 7 لجان ميدانية على سكن العمالة في المحافظة، ما أسهم في تصحيح أوضاع سكن 170 ألف عامل، فيما عملت اللجنة على وضع خطة عمل للحد من انتشار فايروس كورونا بين العمالة الأجنبية، وتطبيق المعايير الصحية في مقار سكنهم وبيئة عملهم، إضافة لإجراء جولات رقابية مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفايروس، وعزل المشتبه بإصابته، وكل من تظهر عليه أعراض العدوى.