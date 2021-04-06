رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، أمس (الاثنين)، الاجتماع الرابع للجنة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وأعضاء اللجنة. واطلع نائب أمير مكة خلال الاجتماع على مستجدات أعمال اللجنة وما تحقق من منجزات في جانب تسليم الوحدات السكنية للأسر المستحقة بمحافظات المنطقة بالشراكة مع الجمعيات الخيرية، كما استعرض المنجزات التنموية للجمعيات الأهلية ومبادرات تطوع الإسكان التي نفذها المتطوعون والمتطوعات من أبناء المنطقة.وسيوفر 17 مشروعاً يجري تنفيذها في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، وفق مبادرات برنامج الإسكان التنموي التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، الهادفة لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينها من الانتفاع وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.