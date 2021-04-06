رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين) اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان. ونوه بما توليه القيادة من اهتمام وعناية للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم، مثمناً الدور الكبير لكل من يعمل بهذا الشهر الفضيل من مختلف الجهات. بعد ذلك استعرض الأمير فهد ما تم إنجازه من استعدادات من خلال الخطط الموضوعة، وأكد ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل والالتزام بما صدر من توجيهات من وزارة الشؤون الإسلامية وفقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا. كما شدد على دور أمانة المنطقة ومراقبتها على المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة، مشيراً إلى دور الجهات الأمنية والخدمات الصحية والكهرباء وخدمات المياه بهذا الشأن ووزارة التجارة في متابعة الأسعار ومتابعة السلع، وكذلك دور فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص. وفي ختام الاجتماع وجه بإعداد تقارير يومية في رمضان ترصد سير العمل لكل جهة حكومية.