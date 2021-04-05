أطلق أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في الإمارة أمس، 15 مشروعاً لخدمات المياه والصرف الصحي بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة القصيم لخدمة 110 آلاف مستفيد، تقدر تكلفتها الاجمالية بـ 299 مليون ريال، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. وثمن أمير القصيم الجهود التي تبذلها الوزارة لتزويد المنطقة بمشاريع مياه محلاة معتمدة ستعلن قريباً، وهو ما سينعكس على المنطقة ومشاريعها وعلى حفظ المياه الجوفية، مشيراً إلى أهمية وادي الرمة الإستراتيجي والحيوي كونه النهر الجاف الأطول بالجزيرة العربية من غربها إلى شرقها.وأوضح المهندس الفضلي أن هذه المشاريع التنموية تأتي في إطار حرص شركة المياه الوطنية ممثلةً بالمديرية العامة لخدمات المياه بالقصيم على تعميم كل خدماتها إلى المواطنين وفق رؤية 2030، بهدف خدمة المواطن والمقيم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية بالخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بمنطقة القصيم.