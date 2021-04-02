ووفقا للوكالة، حوّل بعض المصدرين الأتراك مسار المواد الغذائية والملابس وغيرها من السلع، للالتفاف على المقاطعة منذ أشهر من جانب السعودية. وقالت «رويترز» إن الحملة الشعبية، أدت إلى تراجع حركة التجارة إلى مستويات متدنية لم تشهدها من قبل.

وكشفت بيانات من رابطة المصدرين الأتراك أمس (الخميس) أن صادرات تركيا إلى السعودية هوت 93.7%، في مارس إلى 18.9 مليون دولار من 298.2 مليون دولار قبل عام، ما يظهر أثر المقاطعة الشعبية المستمرة منذ أشهر.

وفي الربع الأول من العام، انخفضت صادرات تركيا إلى السعودية 93.1%، إلى 56.2 مليون دولار. لكنّ مصدرين وتجارا قالوا إن بعض المصدرين الأتراك يحولون مسار مواد غذائية وملابس وغيرها من السلع للالتفاف على المقاطعة.

وفي ديسمبر الماضي أظهرت بيانات رسمية، أن قيمة واردات السعودية من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر، وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار)، انخفاضا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر، بنسبة تراجع 72.2%، ومن 1.06 مليار ريال في ديسمبر 2019 وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية. وقيمة ديسمبر هي الأدنى في عام على الأقل.

ودعا مواطنون ورجال أعمال نهاية أكتوبر الماضي إلى مقاطعة شعبية واسعة ضد البضائع التركية.