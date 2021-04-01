شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الأربعاء)، حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، في محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز. وشهد أمير مكة المكرمة خلال الزيارة انطلاقة طلائع الرحلات وجاهزية المحطة والقطارات وجداول الرحلات.ورفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للنقل الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، الشكر والتقدير إلى الأمير خالد الفيصل، لرعايته حفل إعادة التشغيل تتويجا لجهود أبنائه العاملين في المشروع.وأوضح الدكتور الرميح أن الرحلات التي انطلقت أمس بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز؛ تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، منوها بقدرة القطار على العمل بكامل طاقته في مواسم الذروة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة برفع معدلات الوقاية. موضحا أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة يعمل بقدرة نقل يومية تصل إلى 54 قطارا ومعها سينقل القطار الواحد أكثر من 200 مسافر بالاتجاه الواحد كما ينقل 417 مسافرا بالاتجاهين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واشتراطات التباعد وبسرعة تصل إلى 300كلم/‏ ساعة بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في رمضان من العام الجاري، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ بأعلى خطط التشغيل، مضيفا أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة تراعي احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية.وكان قطار الحرمين السريع توقف على مدار عام كامل بسبب ظروف فايروس «كورونا» المستجد، قبل أن يعلن عن إعادة الحجز وإصدار التذاكر عبر موقعه الإلكتروني اعتبارا من الإثنين الموافق 15 مارس، وذلك تمهيدا لإعادة التشغيل في 31 من الشهر نفسه، بعد التأكد من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة لضمان التشغيل الآمن استعدادا لاستقبال المعتمرين والزوار، مع الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الحالي، وستخضع الرحلات لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فايروس «كورونا» المستجد حسب البروتوكولات المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.