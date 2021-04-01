انخفض معدل البطالة بين المواطنين «15 عاماً فأكثر» إلى 12.6% خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنةً بـ14.9% خلال الربع الثالث من العام ذاته، وفقاً لنشرة سوق العمل التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أمس للربع الرابع للعام الماضي.وأظهرت النتائج تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان المواطنين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) إلى (7.4%) مقارنةً بـ(8.5%) خلال الربع الثالث من العام ذاته. وأشارت نتائج المسح إلى انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في المملكة إلى (4.0%) مقارنةً بـ(4.4%) في الربع الثالث من العام ذاته، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من (24.6%) في الربع الثالث من عام 2020م إلى (20.2%) في الربع الرابع، فيما وصل معدل البطالة للسعوديين الذكور إلى (7.1%) مقارنةً بـ(7.9%) في الربع الثالث من العام نفسه، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات (24.4%) خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنةً بـ(30.2%) في الربع السابق.وكشفت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) إلى (61.0%) مقارنةً بـ(59.5%) في الربع الثالث من العام نفسه، وأشارت إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) لتصل إلى (80.6%) ارتفاعاً من (79.4%) خلال الربع السابق، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) ليصل إلى (32.1%) مقارنةً بـ(30.0%) في الربع الثالث من العام نفسه.وأوضحت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، إذ بلغ (51.2%) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنةً بـ(49.0%) في الربع السابق، إذ ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديين الذكور ليصل إلى (68.5%) مقارنةً بـ(66.0%) في الربع الثالث من العام نفسه، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات ليبلغ (33.2%) مقارنةً بـ(31.3%) في الربع السابق.من جانب آخر، أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين للبيانات؛ الأول مسح أُسري يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، والثاني يتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.