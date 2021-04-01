استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة، آخر مستجدات الأعمال في مشروع الشميسي؛ الهادف لتسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة المكرمة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات. وناقش الاجتماع استراتيجية لجنة شؤون الأسرة، وبرامج الرعاية والتنمية التي تتبناها، إضافة إلى المبادرات والدراسات التي تنفذها، بهدف بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمُثل العُليا.