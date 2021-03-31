تمكنت بلدية طيبة الفرعية من ضبط مستودع مخالف يتم بداخله تخزين الرخام بطرق عشوائية. وتمت مصادرة كافة المحتويات من الموقع وإغلاقه. يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المخالفة بالنطاق.

وأوضح رئيس بلدية طيبة المهندس محمد جابر الزهراني أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف، إذ تم حجز 4 من المعدات وسيارات نقل تستخدم في الموقع، واتخاذ اللازم وإخلاء الموقع بالكامل.

وفي سياق متصل، أسفرت جهود البلدية خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تنفيذ 50 جولة ميدانية شملت المحلات التجارية والمرافق العامة في نطاق الفرع جرى خلالها إغلاق منشأة مخالفة، وإشعار 12 موقعا ضمن تكامل جهود الأمانة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.