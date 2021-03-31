بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال استقباله بقصر الرفاع، أمس (الثلاثاء)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.ونقل الأمير تركي بن محمد خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لملك البحرين وولي عهده، فيما حمّل ولي عهد مملكة البحرين تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين مأدبة غداء تكريماً للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له. حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ومن الجانب البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة، والسكرتير الخاص لولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة.