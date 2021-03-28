في سعيها المستمر لتحسين تجربة التسوق لعملائها، أطلقت شركة التجزئة الرائدة «لولو» حملة «وجهة التوفير» التي تروّج لعروض حصرية بلافتات خضراء عبر متاجرها في المملكة، وتتيح هذه اللافتة الخضراء المميزة للعملاء تحديد موقع العروض بسهولة أثناء تسوقهم حتى من مسافة بعيدة.

من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد: «لقد شاهدنا تغييرًا كبيرًا في عادات التسوق لعملائنا، إذ أصبحوا أكثر اقتصادًا، خصوصا في هذه الجائحة، ولهذا فإننا نسعى جاهدين للحفاظ على الجودة العالية لمنتجاتنا بأكثر الأسعار المعقولة إلى جانب توفير بيئة تسوق ملائمة، كما ستفيد حملة وجهة التوفير عملاءنا بخصومات كبيرة على أساسياتهم اليومية للتخزين قبل الشهر الكريم، ولقد عززنا أيضًا هذه العروض من خلال موقعنا عبر الإنترنت».

ولمشاهدة المزيد من عروض لولو: https://www.luluhypermarket.com/en-sa/pages/instore-promotions