قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لشبكة سكاي نيوز يوم (الأحد)، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي احترام عقود اللقاحات الخاصة به حتى مع بدء التشغيل البطيء الذي يضغط على الحكومات هناك.

وأضاف: "اللجنة تعلم في أعماقها أن هذا سكون له نتائج عكسية.. إنهم يتعرضون لضغوط سياسية هائلة في المفوضية الأوروبية، من شأنه أن يضر بعلاقات الاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي إذا ما تراجعت عن هذه العقود".