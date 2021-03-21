تناولت صحيفة الغارديان البريطانية في افتتاحيتها، اليوم (الأحد)، سبب بقاء «دكتاتور» سورية بشار الأسد في السلطة، خلال حرب مستمرة تمزق البلاد، وتقتل المدنيين منذ 10 سنوات.

وقالت الصحيفة إن المجتمع الدولي سمح ببقاء الدكتاتور بشار الأسد في الحكم، رغم أن لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة رصدت عشرات الجرائم بأدلة وشهادات ووثائق، تتعلق بعشرات الآلاف من المدنيين الذين اختفوا قسرا، أو تم تعذيبهم أو قتلوا.

وقالت الصحيفة إن الأسد حول بلده إلى «مقبرة» كبيرة، تضم مئات الآلاف، ناهيك عن تهجير الملايين من الناس، ما يدعو للتساؤل: لماذا لا يزال بشار الأسد في السلطة؟ معتبرة أن الإجابة عن هذا التساؤل تكمن في «القصور» الذي يعاني منه المجتمع الدولي، وهو ما حول التعامل مع الصراع في سورية «انتقائيا».. وبإهمال.