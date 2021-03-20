بعد توقف قصير، أعادت دول أوروبية استخدام لقاح «أسترازينيكا» بعد أن أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنه آمن للاستخدام.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن ألمانيا استأنفت استخدام اللقاح اعتباراً من الجمعة. وفي إسبانيا أعلنت وزيرة الصحة كارولينا دارياس عن استئناف استخدام لقاح «أسترازينيكا» اعتباراً من يوم الأربعاء القادم. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن استئناف استخدام اللقاح من الجمعة. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس استئناف استخدام «أسترازينيكا» أيضاً. بدوره قال وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغيه إن هولندا ستستأنف التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» الأسبوع القادم «بالحجم الكامل». والبرتغال قررت استئناف استخدام اللقاح من يوم الإثنين. وأعلنت كذلك قبرص ولاتفيا وليتوانيا عن العودة لاستخدام اللقاح. وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أن فوائد لقاح «أسترازينيكا» تتغلب على آثاره الجانبية. ونفت الوكالة صلة اللقاح بحالات الجلطات الدموية التي تسببت بتعليق ما لا يقل عن 17 دولة لاستخدام لقاح «أسترازينيكا».