رعى أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الاحتفالية الختامية لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز في دورتها السادسة الاستثنائية لعام 2020، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة.

ودشن خلال الاحتفالية الهوية البصرية لمؤسسة جائزة المدينة المنورة، وشاهد فيلماً وثائقياً عن جهود القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية بالمنطقة خلال جائحة كورونا، ووثائقيا عن مسيرة الجائزة، وكرم الرُعاة والجهات الفائزة بالجائزة في هذه الدورة الاستثنائية، حيث حققت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة المركز الأول في فرع التميّز في إدارة العمل عن بُعد، وحققت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المركز الثاني، وجاءت الجامعة الإسلامية في المركز الثالث.

كما نالت شرطة منطقة المدينة المنورة جائزة المركز الأول في فرع التميّز في إدارة الأزمات والمخاطر، وحقق المركز الثاني فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، فيما جاءت بالمركز الثالث المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة المدينة المنورة الأمين العام لمؤسسة الجائزة المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن الجائزة تُمنح للمنشآت الحكومية التي تُحقق تميزاً في الخدمات والأداء المؤسسي، سعياً لرفع مستوى أداء الجهات الحكومية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، مشيراً الى متابعة المؤسسة كل عام تحقيق أهدافها في نشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم ومبادئ الجودة والتميّز في العمل المؤسسي، وتسعى لتحفيز المنشآت الحكومية على تطبيق أنظمة الجودة والتحسين المستمر لرفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز روح التنافس والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين المنشآت الحكومية، وتأسيس ثقافة ومفاهيم الإبداع والابتكار في مختلف جوانب الحياة في المجتمع.