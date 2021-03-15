انتقل إلى رحمة الله تعالى منصور محمد الفضل أمس (الأحد)، ودفن في مقبرة الفيصلية عقب الصلاة عليه. والفقيد والد كل من: رويدا (رحمها الله)، هيا، ومحمد. وجد صالح، نور، سلطان، وزينة أبناء حمزة محمد صيرفي، وزيد، ولولوة أبناء محمد جميل محمد هارون دهلوي.ويتقبل العزاء على فاكس (6515186-012).«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.