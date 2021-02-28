صرّح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت 27 فبراير 2021 حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره، وقد تناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، وقد تم التعامل مع الحادثة وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.