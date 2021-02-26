قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن الجيش شن بتوجيه من الرئيس، جو بايدن غارة جوية استهدفت مليشيات تدعمها إيران في سوريا.

وأكد كيربي في بيان، أن الغارة بعثت «برسالة لا لبس فيها بأن الرئيس بايدن سيتحرك لحماية أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف»، مضيفا إلى أنه تمت الموافقة على هذه الضربات ردا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي يتعرضون لها.وأكد أن الضربات دمرت عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك «كتائب حزب الله» و «كتائب سيد الشهداء»،. وأوضح أنه «تم تنفيذ هذا الرد العسكري بالتوافق مع الإجراءات الدبلوماسية، بما في ذلك التشاور مع شركاء التحالف.. وتمت بطريقة مدروسة تهدف إلى تهدئة الوضع العام في كل من شرق سوريا والعراق».