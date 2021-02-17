أطلق محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، بحضور مديري القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الثالث ومنسوبي كليات عنيزة صباح أمس (الثلاثاء)، مبادرة كليات عنيزة الأهلية البحثية في المجالات التطبيقية المرتبطة بمتطلبات واحتياجات القطاعات المختلفة بالمحافظة والمنطقة وذلك في مقر الكليات، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مجالس الأمناء والمشرف العام بالكليات الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، ورئيس مجلس الإدارة عبدالله بن يحيى السليم، ونائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى، وعمداء الكليات، ومديرو الإدارات المختلفة. وبعد وصوله مقر اللقاء أطلق المحافظ المبادرات البحثية، واطلع على عرض تعريفي عن مركز البحوث وأهدافه وإنجازاته والمبادرات البحثية المتنوعة في أكثر من 13 مجالا كلها تصب في خدمة المجتمع المحيط سواء الإدارية أو الهندسية والحاسوبية والطاقة المتجددة والذكاء الصناعي وتقنية النانو. وبعد العرض قام مديرو العموم بالقطاعين العام والخيري بتدوين أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول وأبحاث تمهيدا لتقديمها لمركز البحوث بالكليات لغرض عقد ورش عمل تجمع القطاعات الحكومية والخيرية مع فرق البحث بالكليات تمهيدا للتخطيط للبدء بالعمل.

وفي نهاية اللقاء قام المحافظ والضيوف بزيارة مركز الإبداع والابتكار بالكليات الذي يحتضن المشاريع والإبداعات الطلابية التي تعمل الكليات على عرضها مستقبلا للشركات ورجال الأعمال لتبنيها لتكون منتجا على أرض الواقع. وفي ختام الزيارة قدم المشرف العام ورئيس مجلس الإدارة شكرهما للمحافظ على رعايته المبادرة، مؤكدا أن ما تقوم به الكليات من جهود في خدمة مجتمع المحافظة محل تقدير وفخر الجميع، وما هذه المبادرات البحثية إلا تأكيد على الدور الملموس من هذه الكليات في تلمس متطلبات القطاعات المختلفة بالمحافظة، فضلا عن أنه يعول عليها أن تكون أحد مراكز البحث العلمي الذي تعتمد عليها محافظة عنيزة مستقبلا بما يتماشى مع تطلعات الوطن وقيادته. كما أكد المشرف العام بالكليات أن المبادرات البحثية سوف تثري سوق العمل وتساهم في تقديم الحلول التطويرية في الصناعة والتجارة والخدمات وتطوير الأعمال وخلق وتوطين الوظائف. وأشار نائب المشرف العام إلى أن جميع مرافق الكليات وإمكانياتها المادية والبشرية هي تحت تصرف القطاعات المختلفة بالمحافظة ويأتي ذلك مساهمة في دعم عجلة التطور في المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. كما اختتم رئيس مجلس البحوث بالكليات الدكتور عبدالرحمن الشلاش قائلا إن المرحلة الثانية من المبادرة ستكون مرحلة الاختيار والتنفيذ من بين تلك المبادرات وعقد ورش العمل الجماعية المشتركة مع تلك القطاعات وتحديد المراحل التي سوف تمر عليها البحوث والدراسات والوقت الزمني للبدء ومناقشة النتائج والتسليم النهائي وسينضم طلبة الكليات مع فرق العمل للقيام بالمهام المساندة حسب طبيعة تلك البحوث والدراسات.