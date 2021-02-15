أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الليل قبل الماضي تعيين مستشاره المقرب إليه لورد أودني ليستر مبعوثاً خاصاً لدول الخليج وللمشاريع الخاصة. وستتركز مهمة المبعوث الخاص للخليج الذي سيتولى مهماته اعتباراً من 22 فبراير الجاري على تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربية، وتعزيز استثماراتها في بريطانيا، بحسب بلاغ أصدره مكتب رئيس الوزراء. وقال جونسون إن الخليج منطقة محورية، من حيث أهميتها الاقتصادية والجيوبوليتيكية. وأشار إلى أنه يتطلع إلى قيام صديقه لود أودني ليستر بتحديث العلاقات البريطانية-الخليجية، والمساعدة في استحداث وظائف، وتحقيق الرفاهية المنشودة في بريطانيا. وكان إدوارد ليستر، وهو اسمه قبل الإنعام عليه بلقب لورد، كبيراً لموظفي مكتب رئيس الوزراء. وسيكون ليستر مسؤولاً مباشراً لدى رئيس الحكومة، على أن يعمل بشكل وثيق مع وزيري الخارجية والتجارة الدولية، ومستشار الأمن القومي البريطاني. وتطمح بريطانيا إلى توقيع اتفاقات تجارية مع دول الخليج لسد النقص الذي خلفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية ديسمبر الماضي. وتوقع مراقبون في لندن أن تؤدي مهمة ليستر إلى تعزيز العلاقة الخاصة بين بريطانيا والسعودية، كبرى دول الخليج، التي ظلت لندن تحرص عليها بغض النظر عما إذا كانت الحكومة البريطانية منتمية إلى حزب المحافظين أو العمال. وأشاروا إلى أن ذلك يأتي في لحظات حاسمة بالنسبة لدول الخليج التي ترغب في تعزيز قوتها لمواجهة التهديدات الإيرانية.