تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع فيديو تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها.وقال المركز: «إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها، نوضح بأنه تم رصد الحالة».وأضاف المركز عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء): «يجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».