فُقد 150 شخصاً وانتشلت السلطات الهندية 10 جثث إثر فيضانات مفاجئة سبّبها انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة شامولي بإقليم أوتاراخاند، بحسب حصيلة غير نهائية، فيما أجلت فرق الإغاثة آلاف السكان.وأفادت مصادر هندية اليوم(الأحد)، بأن المفقودين الذين يُخشى أنهم توفوا غرقاً غالبيتهم من عمال كانوا ينجزون مشروع طاقة كهربائية في المنطقة حينما أدى الانهيار الجليدي إلى ارتفاع منسوب نهر داوليغانا واشتداد قوة تياره المائي فاندفع جارفاً كل ما يقع على مساره.وذكرت مصادر أمنية محلية أن مياه النهر أغرقت عدة مساكن تقع على الضفاف، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه. وقالت شركة الطاقة الكهربائية إن الاتصال بعمالها الذين كانوا في المنطقة تعذر حتى الآن، كما تعرض مشروع محطة الطاقة الكهربائية إلى أضرار.وتشهد الهند حالة استنفار لمواجهة تداعيات هذه الكارثة، وأرسلت مئات عمال الطوارئ للإغاثة والبحث عن المفقودين، معززين بالتجهيزات والآليات الضرورية، بالإضافة إلى فرق من القوات المسلحة والمروحيات.