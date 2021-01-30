قتل 5 مدنيين بينهم أطفال وأصيب 14 آخرون اليوم (السبت) بانفجار سيارة مفخخة في حي الصناعة وسط مدينة عفرين السورية التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب.وتوقع المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع الحصيلة نظراً لوجود نحو 14 جريحاً بعضهم في حالة خطرة، موضحاً أن سيارة مفخخة انفجرت في مناطق سيطرة فصائل غرفة عمليات «غصن الزيتون» بريف حلب الشمالي الغربي.ويعد حي الصناعة من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة، وتوجد فيها الكثير من المحلات التجارية، ووفقاً للمرصد فإن الانفجار يعد أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021.من جهة أخرى، ذكر المرصد ذاته أن انفجارات عنيفة ضربت مناطق نفوذ المليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي، وتحديداً منطقة العباس التابعة للبوكمال.وأفاد المرصد بأن قوات إيرانية ومليشيات موالية لها توجد في مناطق التفجيرات لكن لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات وأسبابها، لكنه أشار إلى أن إيران ومليشيا فاطميون الأفغانية الموالية لها فجرت الأسبوع الماضي أسلحة تابعة لها من مخلفات القصف الإسرائيلي على محيط مدينة دير الزور في 13 يناير الشهر الجاري.